Festa di maggio al Quake. Con le opere dei ragazzi dedicate alla parità di genere

Domani, a partire dalle 16, in via Eraclea 25, si svolgerà la tradizionale Festa di maggio del centro di aggregazione giovanile Quake. Sarà un’occasione per ringraziare tutte le persone, associazioni ed enti che collaborano con il centro per offrire esperienze, laboratori e sport. Le attività del 2023/2024 hanno esplorato il tema della parità di genere, su cui i giovani hanno riflettuto aiutati anche dall’intervento di giornaliste, avvocate e operatori del consultorio di Ravenna. Inoltre, grazie al mosaicista Luca Barberini, si sono cimentati nella realizzazione di un mosaico su questo tema, mentre grazie alla cantautrice Mary Bianco, hanno scritto una canzone. Le opere verranno presentate nel corso della festa.