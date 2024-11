Festa di San Martino, fervono i preparativi in vista del weekend

A Conselice fervono i preparativi per la tradizionale festa di San Martino, patrono della cittadina, in programma da venerdì a lunedì. Organizzato dalla Pro loco e dal Gruppo Alpini Conselice con il patrocinio del Comune, si tratta di un evento molto sentito in paese e che richiama visitatori anche da località limitrofe. Il primo appuntamento è fissato per venerdì alle 20 al circolo ‘Aurora’ con la ‘Castagnata di San Martino’. Sabato l’auditorium comunale ospiterà alle 10 la presentazione del libro ‘Conselice 1949-1951 dalla guerra alla ricostruzione’, a cura di Rizieri Fuzzi con il patrocinio del Comune. Alle 20 al circolo Aurora, presentazione della mostra fotografica ‘Il Canale destra Reno – La storia e la sua gente’, a cura di Franco Ferretti, Doriana Rambelli e Filippo Giberto. Alle 20.30, all’auditorium comunale si terrà la premiazione della 22esima edizione del ‘San Martino d’Oro’, concorso biennale di dicitori di poesia romagnola, ‘memorial Edoardo Spada’. La festa prosegue domenica al centro civico ‘Gino Pellegrini’ dove alle 19, a cura del Gruppo Alpini Conselice e dalla Pro loco, è in programma la cena ‘Insieme per Traversara’: polenta-ragù-salsiccia-formaggio 15 euro (anche da asporto dalle 17.30). Il ricavato sarà devoluto alla popolazione di Traversara, colpita dall’alluvione del 19 settembre. Non mancherà un intrattenimento musicale con ‘Dante Show’. Lunedì, giorno di San Martino, dalle 9.30 alle 16.30 al centro civico ‘Pellegrini’, apertura stand con mistuchine, raviole, castagnaccio e caldarroste. Inoltre, mercatino, animazione con ‘Leghiamoci’, truccabimbi e palloncineria. Alle 11 nella chiesa di San Martino, messa con il vescovo Giovanni Mosciatti che impartirà le cresime. Alle 15, alla casa di riposo ‘Jus Pascendi’, festa per gli anziani della struttura, con animazione e caldarroste a cura del Gruppo Alpini.

Luigi Scardovi