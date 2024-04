Fondazione Cervia In. Il bilancio dopo 10 mesi di attività

Nella sala dell’hotel Aurelia a Milano Marittima, il presidente dell’Apt Servizi Davide Cassani, il Direttore dell’Apt Servizi Emanuele Burioni, la direttrice della Destinazione Turistica Romagna Chiara Astolfi ed il sindaco Massimo Medri hanno celebrato i primi 10 mesi di attività della Fondazione Cervia In. 10 mesi di progetti, sviluppati ed in cantiere, dalla sua nascita, nel giugno 2023, ad oggi. "La parola chiave del turismo, oggi, è digitalizzazione ed è su questa strada che dobbiamo muoverci", ha spiegato il presidente della fondazione Luca Sirilli. Spazio web del portale Discover Cervia, un progetto di digital marketing, nuovi account social, un progetto welfare per le aziende unito ad una gift card, l’ingresso su Expedia, lo sbarco a Milano con due campagne pubblicitarie, fiere nel mercato francese e promozione nel mercato dei bus operator sono solo alcune delle importanti attività svolte.

i.b.