Fondo straordinario per giovani imprenditori

La provincia di Ravenna e quella di Ferrara non sembrano territori per giovani. In 20 anni si è infatti “perso” il 23% di under 35 anni e in dieci circa il 23% delle imprese giovanili. Per "invertire la rotta" la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (foto, il presidente Giorgio Guberti) vara un piano straordinario che destina 1,5 milioni di euro in tre anni a "interventi concreti e finanziamenti che possano potenziare le aspirazioni presenti e future delle nuove generazioni".

Una sorta di "grande piano straordinario" per i giovani della Camera di commercio, con una serie di bandi per la creazione, lo sviluppo e la competitività di imprese giovanili. Nello specifico su parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa; redazione del progetto d’impresa; consulenza specialistica nelle aree del marketing, della logistica e della produzione, del personale e della contrattualistica; analisi di mercato; implementazione del sito Internet aziendale. L’obiettivo è “sostenere e valorizzare i progetti migliori".