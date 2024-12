Frankenstein a Bagnara

La Rocca di Bagnara si trasforma in un set cinematografico. È successo a ottobre quando il castello sforzesco è stato scelto come scenografia per girare le scene del videoclip del gruppo Francesco e i Passabanda ispirato alla pellicola ’Frankenstein junior’ di Mel Brooks. Per sottolineare il legame fra film e videoclip, quest’ultimo è stato diffuso su youtube il 15 dicembre, esattamente a 50 anni di distanza dall’uscita, nel 1974, della pellicola. Realizzato in bianco e nero come l’originale, il video rivisita i personaggi del film adattandoli al tema della canzone del gruppo dal titolo ’Matti like’. Le riprese si sono svolte con il patrocinio del Comune e il supporto del sindaco Mattia Galli. La regia appartiene al giovane talento lombardo, Federico Cavallini, mentre il cast include professionisti come Mirko Cannella, voce di Rio in ’La casa di carta’, e Mauro Asirelli, attore e fondatore della scuola Open Improv. Altri ruoli sono interpretati da Maria Paternesi e Camilla Mancini, attrice romagnola già protagonista di altri videoclip. La scenografia è stata anche arricchita dalle opere dello scultore Renato Mancini, autore dei macchinari interni al laboratorio nei quali si muovono Igor e Frankenstein. Il progetto ha coinvolto oltre 70 comparse, fra amici e fan di Francesco e i Passabanda. Il brano ’Matti like’, realizzato su base reggaeton, affronta con ironia il mondo dei social in cui tutti quelli che ne fanno parte inseguono disperatamente approvazione e like. Monia Savioli