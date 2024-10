Fumo in un casolare dopo bivacco

Carabinieri e vigili del Fuoco impegnati ieri mattina per via di fumo che fuoriusciva da un casolare di via Fiume Montone Abbandonato in questo momento disabitato. La segnalazione è giunta dalla proprietaria dell’immobile. Una volta sul posto, i pompieri hanno constatato che non c’era nessun incendio attivo ma che il fumo poteva essere residuale rispetto a un pregresso incendio o a fiamme accese per bivacchi da senzatetto occasionali. Di recente la proprietà aveva avvisato le forze dell’ordine per la presenza di persone nel casolare: l’intervento dei tutori dell’ordine aveva ripristinato le cose. La proprietaria si è comunque riservata la possibilità di compiere un approfondito sopralluogo nell’immobile per capire se vi siano stati danni, ed eventualmente quali - : nel caso, potrebbe presentare denuncia contro ignoti.