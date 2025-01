Furto in negozio: arrestato, evade poco dopo dai domiciliari

È stato arrestato sabato sera dopo un furto in concorso con altri tre uomini in un minimarket di via di Roma. È finito ai domiciliari in custodia precautelare in un appartamento di via Zalamella. Ma è evaso prima di comparire davanti al giudice, peraltro scappando anche dopo avere incrociato domenica gli agenti in piazzale Farini. Un week-end decisamente movimentato quello di un 21enne di origine egiziana - Moussa Mohamed Abdelaziz Eissa Walid - bloccato dai poliziotti di una Volante per furto pluriaggravato (dall’avere avuto con sé un coltello, peraltro gettato a terra proprio davanti agli agenti, e dall’avere sottratto cose esposte alla pubblica fese); resistenza a pubblico ufficiale; detenzione di un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri; e rifiuto a esibire passaporto o altro documento che attestasse la sua regolare presenza sul territorio nazionale.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il 21enne e altri tre complici - presumibilmente connazionali - sono entrati nel negozio in questione gestito da un 44enne originario del Bangladesh e hanno preso di mira 11 lattine di energy drink sistemate sugli scaffali (valore 30 euro). Ma mentre i tre si sono dati a gambe subito, il 21enne ha iniziato a discutere con il titolare perdendo tempo quel tanto che è bastato per l’arrivo della polizia. Ed è lì che il giovane si è inguaiato ulteriormente: perché ha reagito cercando di colpire gli agenti a calci e pugni per garantirsi la fuga.

Il giorno dopo ha deciso di evadere dai domiciliari incrementando i suoi guai (si procede ora per evasione in separato fascicolo). Una pattuglia verso le 14.30 lo ha incrociato davanti alla stazione ferroviaria: e lui è fuggito. Si è arrivati così a ieri mattina quando il giudice Michele Spina ha convalidato l’arresto del 21enne, difeso dall’avvocato Massimo Martini. E ha deciso che si procede nei suoi confronti a piede libero (la procura aveva chiesto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Nella sua ordinanza, il giudice ha sottolineato tra le altre cose che il 21enne, nonostante la giovanissima età, risulta gravato da numerosi precedenti di polizia: ma che la misura chiesta risulterebbe inapplicabile visto che è evaso da una misura ben più grave come i domiciliari.