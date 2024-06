Fusignano e Cotignola, ecco le nuove giunte

Fusignano e Cotignola hanno le proprie giunte dopo le elezioni vinte rispettivamenteda Nicola Pondi e Federico Settembrini.

Partiamo da Fusignano, dove Lorenza Pirazzoli è confermata vicesindaca e avrà le deleghe a Politiche educative, Cultura, Pari opportunità, Politiche per l’integrazione, Adolescenza e politiche giovanili. Di 44 anni, è giornalista. Carlo Sante Venturi avrà le deleghe a Sviluppo economico, commercio e attività produttive, Eventi e valorizzazione del centro, Sport, Associazionismo e volontariato, Turismo, Società partecipate. Ha 50 anni, è Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica e si occupa di pubblicità. A Valentina Modena sono affidate Agenda digitale, innovazione e smart city, Polizia locale, Viabilità e mobilità sostenibile, Legalità e sicurezza, Protezione civile. Ha 42 anni, è dipendente di un’azienda imolese di impianti elettrici e automazione. Mara Savioli avrà Politiche sociali e sanitarie, Politiche abitative, Servizi demografici, Partecipazione e Decentramento; ha 33 anni e lavora in un’azienda alimentare di Conselice. Infine il sindaco Nicola Pondi ha tenuto per sé Patrimonio e lavori pubblici, Rigenerazione urbana, pianificazione territoriale ed edilizia, Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Organizzazione personale, Bilancio, Affari generali e semplificazione.

Passiamo a Cotignola, dove la vicesindaca è Laura Monti, con le deleghe ad Accoglienza, inclusione, immigrazione, Europa e gemellaggi, Pari opportunità e diritti, Politiche abitative, Politiche sociali e per la salute. Classe 1992, è avvocata. Martina Minto, 33 anni, avrà Sport, Comunicazione, Cultura e turismo, Politiche giovanili, Associazionismo, Politiche educative. A Michele Rambelli vanno Lavori pubblici, Mobilità, Urbanistica ed Edilizia privata, Patrimonio e Agenda digitale. Di 38 anni, è architetto. Bilancio, Società partecipate, Tributi, Personale, Legalità e sicurezza e Polizia locale sono affidati a Leonardo Ricci. Classe 1980, lavora a Dozza in Enoteca Regionale. Al sindaco Federico Settembrini Attività produttive, Affari generali, Protezione civile e Ambiente.