Fusignano, nuovi consigli di zona. Il voto assieme alle regionali

Nelle frazioni di San Savino, Rossetta e Maiano a Fusignano i prossimi 17 e 18 novembre non si voterà solo per le regionali, come per il resto dei cittadini di tutta l’Emilia Romagna, ma anche per il rinnovo della consulta di zona delle rispettive frazioni. Dando seguito a quanto previsto dal regolamento comunale, l’amministrazione ha così indetto le assemblee e le votazioni per andare a costituire questi organi consultivi delle tre frazioni del territorio.

"Si tratta di un momento importante di partecipazione per i paesi – spiega Mara Savioli, assossora alla Partecipazione e al Decentramento – dove condividere idee, proposte, segnalazioni, ma anche promuovere i progetti che riguardano la comunità". La stessa Savioli, residente a San Savino, in passato ha fatto parte della consulta che è composta, per ogni frazione, da 7 persone. Per potersi candidare basta esprimere la propria volontà rivolgendosi in Comune o partecipando alle assemblee che sono state fissate per la prossima settimana: domani sera alle 20.30 a Maiano, mercoledì 30 ottobre alle 19 a Rossetta e alle 21 a San Savino.

La lista dei candidati sarà unica e i cittadini potranno esprimere due preferenze. Naturalmente i sette che riceveranno più voti comporranno la consulta. Una volta convocata questa dovrà esprimere un presidente e un vicepresidente. "Si tratta di organi partecipativi e assolutamente consultivi – spiega Savioli – che fanno da cerniera tra l’amministrazione e la comunità della frazione. Vengono convocate obbligatoriamente per la discussione del bilancio di previsione e per la presentazione dei progetti di tutela del territorio, ma possono riunirsi tutte le volte che lo ritengono utile".

Una particolarità: la frazione di Rossetta è suddivisa, amministrativamente, tra i comuni di Fusignano e Bagnacavallo. In occasione di queste votazioni il consiglio comunale di Bagnacavallo ha votato una piccola variazione al proprio regolamento affinché i propri cittadini, residenti in quella frazione, possano partecipare al voto, visto che l’amministrazione comunale di Bagnacavallo ha invece deciso di intraprendere un percorso di revisione dell’istituto delle consulte e, quindi, nella nuova forma che ne verrà fuori, si andrà a votare successivamente, a parte Rossetta che dal 19 novembre avrà il suo nuovo consiglio di zona.

Sedi delle assemblee e delle urne per il voto sono i centri civici delle frazioni: San Savino in via San Savino 34, Maiano in piazza dello Sport 4, Rossetta in via Rossetta Traversa 5/d.

Matteo Bondi