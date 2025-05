Fusignano, serata su piazza. Armandi

Domani sera, giovedì 29 maggio alle 20.30 all’auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà una serata dedicata alla presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Armandi. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri La città che cambia, voluto dall’amministrazione per condividere con la cittadinanza lo sviluppo dei progetti imminenti più importanti per il paese (gli appuntamenti precedenti sono stati dedicati alla riqualificazione di corso Emaldi e alla nuova casa della comunità). L’intervento su piazza Armandi prevede un investimento 400mila euro, di cui 320mila finanziati nell’ambito dell’Atuss dell’Unione della Bassa Romagna, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile che detterà le politiche di investimento nel territorio per i prossimi tre anni, finanziato dalla Regione attraverso i Fondi europei Fesr e Fse+. Per partecipare non è necessaria alcune prenotazioni; ulteriori informazioni contattando l’Urp allo 0545 955653, mail urp@comune.fusignano.ra.it.