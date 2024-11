’Gala della solidarietà’ a teatro con incasso per i bambini disabili

Impronte di Solidarietà propone domenica alle 16.30 in teatro la tredicesima edizione del ’Galà della solidarietà’, manifestazione benefica che ha lo scopo di raccogliere fondi per i bambini e ragazzi disabili cervesi. Si esibiranno, tra gli altri, il soprano Nicoletta Zanini, il tenore Gian Luca Pasolini e i componenti dell’Ensemble Iris Blu (Simona Cavuoto al violino, Giorgio Borghi al violoncello e Raffaella Benini al pianoforte) e la partecipazione del Coro Lirico Airone Città di Cervia, diretto dalla Benini. Prevendita: A.G.C. Aci in via XX Settembre (9-13).