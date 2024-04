Gene Gnocchi aprirà la rassegna ’Primavera a teatro’ a Conselice

Gene Gnocchi, Vito, Marco Dondarini insieme e Davide Dalfiume e Paolo Rossi. Sono questi i protagonisti della rassegna ’Primavera a teatro’, in programma a Conselice. Il primo spettacolo in calendario (sabato 11 maggio alle 21.15, così come tutti gli altri spettacoli) sarà Il nulla, di Gene Gnocchi, Luca Fois, Massimo Bozza e Cristiano Micucci, con Gnocchi protagonista (parte musicale a cura di Diego Cassani). Il comico porterà in scena il Partito del Nulla per dare vita a uno spettacolo che più che un incubo potrebbe essere una vera e propria previsione. In un’ora e mezza Gene ce ne ha per tutti, dai politici agli uomini di spettacolo, dai colleghi comici ai cantanti. L’altezza delle lasagne, con Vito, verrà rappresentato il 25 maggio. Nel suo monologo di sopravvivenza gastronomica. Il fil rouge dello spettacolo è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Insieme per sbaglio è lo spettacolo che ha consacrato il duo comico di Davide Dalfiume e Marco Dondarini, il loro cavallo di battaglia, l’esilarante punto di arrivo di un percorso artistico iniziato sui palchi di Zelig ed approdato anche a Eccezionale Veramente su La7 (giovedì 13 giugno). Si chiude il 27 giugno con Paolo Rossi e la sua Operaccia satirica - La guerra dei sogni. Le operacce sono storie dove il linguaggio è scorretto, variegato, ricco di storpiature, parole e suggestioni strane, ma facilmente comprensibili per tutti. Prenotazioni biglietti: 371-5318963 e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com. Vendita abbonamento sabato 4 maggio dalle 9 alle 12.30 in municipio (scelta libera dei posti al momento dell’acquisto); abbonamento 4 spettacoli: 40 euro. Vendita biglietti 9 maggio dalle 15 alle 18 sempre in municipio. Costo biglietti: spettacoli 11 e 25 maggio e 13 giugno: intero 12 - ridotto € 10; per il 27 giugno 15 e 12 euro.

Biglietteria aperta nelle serate di spettacolo al Centro Civico di Conselice dalle 19.