"Già prenotato l’appuntamento"

Anche Emanuela Gatti racconta che fa il vaccino antinfluenzale ogni anno.

"Sia io che mio marito – spiega – ci vacciniamo

tutti gli anni, anche se non abbiamo particolari problemi di salute direi che ormai non ci ammaliamo quasi per niente. Non so se sia semplice fortuna ma comunque ci vacciniamo per sicurezza".

Continua: "Veniamo seguiti dal nostro medico

di famiglia che ci indica ogni anno quando

inizia la campagna di vaccinazione

e quando prendere appuntamento per la somministrazione, infatti siamo già prenotati per andare nelle prossime settimane".