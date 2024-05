Giorgio Benelli, una vita ricca in aiuto degli altri

Giorgio Benelli è stato socio per tanti anni di Cittadinanza Onlus, associazione riminese impegnata dal 1999 in progetti di cooperazione internazionale a favore di bambini disabi e persone con problemi di salute mentale in contesti di povertà. L’interesse e l’impegno verso l’associazione e verso le sue cause lo ha portato a visitare due dei tre progetti attivi dell’associazione. A Nairobi, in Kenya, si è recato per ben tre volte con la sua compagna e socia di Cittadinanza Monica Marcucci. Qui Giorgio ha visto di persona le cure che Cittadinanza fornisce a bambinicon disabilità: servizi di fisioterapia, logopedia, riabilitazione cognitiva, un programma nutrizionale e un supporto psicosociale per le famiglie, le attività di sensibilizzazione della comunità per sconfiggere lo stigma sociale e il pregiudizio verso la disabilità. Giorgio ha camminato per le strade di Kibera, osservando e documentando una realtà dura ma che anche lui contribuiva a cambiare, lottando al fianco di Cittadinanza per i diritti delle persone disabili. In quei giorni Giorgio documentò anche la difficile quotidianità dei ragazzi che vivono in strada, di cui Koinonia Community, partner di Cittadinanza Onlus, si prende cura.

In un contesto estremamente delicato e complesso da visitare, come le baracche in cui vivono questi giovani, soltanto grazie alla guida sicura degli educatori di Koinonia Giorgio era riuscito a filmare l’incontro speciale con alcuni ragazzi, fermando in immagini incontri che restano dentro per sempre. Poi nel 2019 Giorgio ha visitato il progetto in Etiopia dove Cittadinanza Onlus opera sia all’interno dell’ospedale St. Luke di Wolisso, in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm, sia fuori dall’ospedale per raggiungere i bambini con disabilità che vivono nelle zone rurali.

Giorgio, nei viaggi come nelle altre occasioni, è stato sempre una persona costante, discreta e attenta. Proprio grazie alla sua amicizia con Mauro Zanarini sono state organizzate due iniziative con Slow Food Ravenna di molto successo.

