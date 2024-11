Gli studenti dell’Ipsia a lezione di sicurezza con Zani Work

Gli studenti dell’Ipsia di Lugo martedì mattina hanno fatto lezione di sicurezza sul lavoro con Zani Work. In occasione della settimana del Pmi Day di Confindustria, infatti, l’azienda cesenate specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura ha portato in tre classi del ramo professionale di manutenzione e assistenza tecnica il suo progetto ‘Siamo Tutti Zani e Salvi’. Si tratta di una campagna di informazione e sensibilizzazione che mira a contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro, che ha impatti negativi sempre più preoccupanti nel nostro Paese e sul territorio. Dai dati Inail risulta che la provincia Ravenna è al 19esimo posto – su 105 province – per l’incidenza di infortuni mortali, registrandone 10 su 172.445 occupati (58%). Durante la mattinata all’Ipsia di Lugo Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work, hanno presentato l’azienda alle classi 4ª AOM, 4ª COE e 5ª COE del ramo professionale di manutenzione e assistenza tecnica, accompagnate dalla prof Barbara Tognolo. Dopo un inquadramento del fenomeno degli incidenti sul lavoro, ai ragazzi è stato distribuito un questionario per capire qual è il loro grado di conoscenza sul problema e su come prevenirlo. A seguire in aula magna è stato proiettato lo spot della campagna ‘Siamo Tutti Zani e Salvi’. Infine sono state presentate alle classi alcune clip del format ‘Nel Cuore della Sicurezza’.