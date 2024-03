Grande festa per Argia Bagnolini. Sempre instancabile, ha compiuto cento anni

Grande traguardo per i cento anni di Argia Bagnolini. Nata il 12 marzo 1924 è stata festeggiata dai parenti e l’assessora Federica Del Conte le ha portato gli auguri della comunità. La festa al ristorante Il Matterello con i figli Daniele e Graziella, i nipoti Nicola, Stefano e Alessandro, dalla sorella Mina e i parenti. Trasferita a Sant’Antonio da Roncofreddo nel 1956 ha sposato Nello Laghi, venuto a mancare troppo presto, 36 anni fa. È stata una lavoratrice e neanche ora si ferma mai. Ha gestito col marito il negozio di cereali e ferramenta in via Sant’Alberto ora trasformato in attrezzature gestito dal figlio. Vive nella sua casa circondata dall’affetto dei famigliari.