"Ho ricevuto tanta solidarietà. Silenzio invece da Lega e FdI"

Sarebbe un ex-poliziotto, oggi molto probabilmente in pensione, l’autore degli insulti razzisti di cui tre giorni fa sono state bersaglio la sindacalista Ilaria Mohamud Giama e una sua amica, nel tardo pomeriggio, in una piazza del Popolo come di consueto affollata di persone. Una piazza utilizzata da qualcuno come una clava, un amplificatore per il proprio odio nei confronti di chi ha origini africane. L’uomo è stato riconosciuto da vari cittadini grazie al video pubblicato sui canali social, in cui il suo volto risulta oscurato; gli insulti proferiti sono invece chiaramente udibili: fra questi uno è finito particolarmente nel mirino, quel "Torna al tuo paese" davanti a cui Ilaria Mohamud Giama ha deciso di rendere pubblica la vicenda. Un insulto dal contenuto solo apparentemente meno violento di quelli più comuni quando si parla di razzismo, ma in realtà gravissimo proprio per il suo intento di spogliare una persona della sua appartenenza alla Repubblica, di ciò insomma che la connota come cittadina. Ilaria Giama non si è scomposta davanti all’offesa, facendo notare di vivere in Italia e di esserne cittadina sin dalla nascita. Il profluvio di insulti si è spinto anche oltre, fin sul limitare delle minacce: è chiaramente distinguibile anche l’intimazione "Stai attenta a filmare".

L’altro individuo protagonista del video sarebbe un imprenditore di origine modiglianese: la sua posizione appare al momento meno delicata, considerando che gli insulti appaiono proferiti dal primo dei due uomini. In queste ore non sono mancati i gesti di solidarietà nei confronti della donna, molto conosciuta in città per la sua attività sindacale e il suo impegno politico: "Sindacalisti e persone incontrate in questi anni nel mondo della politica mi hanno fatto sentire la loro vicinanza". Un affetto però non del tutto bipartisan: "Da Lega e Fratelli d’Italia non ho ricevuto messaggi di alcuni tipo". Solidarietà dalla Cgil.

Filippo Donati