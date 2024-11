Horror a colazione al Mariani

L’horror sarà assoluto protagonista al cinema Mariani che oggi inaugurerà anche un ciclo di proiezioni alla domenica mattina. Per gli amanti delle emozioni forti oggi è previsto il primo matinée del cinema Mariani (formula colazione + cinema 8,50 euro) che prevede alle 10 una colazione e alle 10.30 la proiezione di “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. La proiezione sarà introdotta dal critico cinematografico Pier Maria Bocchi, autore del libro ’So cosa hai fatto. L’horror continua a essere un genere molto amato da studiosi e spettatori, che ne colgono l’importanza, le trasformazioni e ne decretano il successo. In Italia mancava un testo dedicato all’horror contemporaneo che ne contestualizzasse le strategie produttive, le intenzioni e le estetiche, anche alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi vent’anni nel mercato della produzione delle immagini.

Un vuoto colmato da Bocchi. "Mi premeva fare una cosa poco usuale e rischiosa per la storia del cinema e l’editoria in generale, usare la prima persona – spiega il critico : Ho provato a usare il mio privato come specchio della storia, dei cambiamenti sociali, culturali, anche politici attraverso il mio ‘io’ che è cambiato nel corso del tempo. Spero di esserci riuscito". Il Cinema Mariani si trova in via Ponte Marino 19, a Ravenna.