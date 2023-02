Hotel, allarme manodopera Bene le presenze

Gli albergatori di Federalberghi si sono riuniti in assemblea ieri al Club Hotel Dante. All’ordine del giorno lo stato di salute del turismo cervese, le novità in vista della prossima stagione e l’analisi di alcuni temi che destano non poche preoccupazioni, fra cui le strategie per promuovere la località, la redditività delle imprese - in costante decrescita, compromessa anche dal caro bollette -, il reperimento del personale e, non ultimo, il tema della sicurezza e ordine pubblico. Il presidente Federalberghi, Gianni Casadei, ha fatto il punto della situazione sull’andamento delle presenze dell’ultima stagione, positiva rispetto al 2021 con un incremento del 14%, ma con numeri inferiori al 2019 (perdita del 2,3%). Stupisce in particolare il dato del mese di agosto che vede un segno meno per oltre il 6%. E’ indubbio che la città necessità di una maggiore visibilità sul mercato italiano ed internazionale per competere con altre destinazioni. A questo dovrà provvedere la nuova Fondazione di Cervia per il Turismo ormai in partenza. L’organismo, a maggioranza privata, diventerà completamente operativo entro l’anno con la programmazione per il 2024. Alla fondazione partecipano Terme di Cervia, Mirabilandia, FA Aeroporto di Forlì, Golf Club Milano Marittima, Coop Bagnini, Coop Atlantide e il consorzio Welcome Cervia che avrà la maggioranza all’interno della gestione.

La fondazione ha lo scopo di generare nuove presenze a tal proposito sono due gli appelli di Casadei: all’amministrazione perché servono maggiori risorse pubbliche per la promo-commercializzazione e agli operatori di tutte le categorie economiche affinché aderiscano al consorzio e contribuiscano con idee e progetti.

Uno dei problemi più urgenti e comuni alla maggior parte delle imprese è la ricerca personale qualificato che ha indotto molti imprenditori a modificare l’offerta turistica riducendo o eliminando alcuni servizi. Scelta già adottata da circa il 20% di alberghi e un altro 5-7% si appresta a farlo. Federalberghi si sta adoperando nella ricerca e nella formazione di personale qualificato e per il reperimento di alloggi per i dipendenti. Il sindaco Massimo Medri è poi intervenuto in tema di ordine pubblico e sicurezza confermando l’attività di contrasto intrapresa già lo scorso anno, con ulteriori strette da parte degli organi di polizia. A tal proposito è già stato firmato un protocollo di collaborazione coi gestori delle discoteche ed entro Pasqua saranno pronte anche le nuove ordinanze. Rispondendo alle domande degli operatori, Medri ha affermato che Cervia ha tutte le potenzialità per distinguersi sul mercato e, attraverso la fondazione, aumentare presenze e indotto.

Rosa Barbieri