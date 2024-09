I 70 anni di Romagna Mia. Si festeggia all’Alighieri

Il teatro Alighieri di Ravenna ospita “70 Romagna mia: lontan da te non si può star“, l’evento che festeggia la celeberrima canzone, approdata quest’anno anche sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. Domenica, alle 21, sarà Moreno il Biondo a guidare la cordata di artisti – Angela Benelli, Riccardo Mazzi, l’Orchestra Grande Evento, E-Wired Empathy, ballerini romagnoli e sciucaréin – con cui riscoprire il brano simbolo di un’indimenticabile stagione di musica e ballo, ma soprattutto i versi che ancora parlano al cuore di tutti i romagnoli. Sarà presente anche Riccarda Casadei, che presenterà un inedito filmato del padre Secondo.

L’incasso della serata, realizzata con il contributo di Gruppo Tecno Solutions, sarà devoluto in beneficenza a favore di A.I.A.S. – Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, nel ricordo di Romano Brandolini, memoria storica del teatro e del volontariato, del quale ricorre il terzo anniversario della scomparsa.

Il testo di ’Romagna mia’ compariva fra le primissime pagine del libro dove Secondo Casadei conservava le proprie composizioni fra il 1952 e il 1955. Si intitolava, originariamente, ’Casetta mia’, un tributo alla piccola casa che Casadei era riuscito a costruire a Gatteo. Sarebbe rimasta nel cassetto, se non fosse stato per un sassofonista ammalato. Casadei era solito recarsi a Milano prima dell’estate per registrare l’lp destinato a promuovere i concerti. I dischi dovevano contenere 12 canzoni, ma nel 1954 non fu possibile registrare l’ultimo brano previsto – era basato su un assolo di sax e il musicista in questione non stava bene. Secondo propose di sostituire il brano con ’Casetta mia’, ripescata fra gli spartiti inediti; il titolo con cui tutti ora la conosciamo fu suggerito dal direttore artistico dell’etichetta, consapevole dell’amore dello “Strauss della Romagna” per la sua terra.

Info e prevendite: biglietteria del teatro Alighieri, tel. 0544-249244, www.teatroalighieri.org. Biglietto unico numerato 15 euro (ridotto 10)