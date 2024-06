I cantieri lungo la costa: "Viale Caboto off limits e sosta a Marina Romea: disagi finiti a metà mese"

Il turismo e i cantieri. Dovranno convivere per forza, almeno in parte, ma l’amministrazione comunale sta cercando di ridurre i disagi. Lo spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte in seguito alle polemiche delle ultime settimane a Marina Romea e a Lido di Classe, dove sono in corso i lavori per il Parco marittimo. Non sono però le uniche località dove sono in arrivo delle novità.

Marina Romea

"Su viale Italia l’impegno è terminare i lavori per l’inizio dell’estate e il tema più delicato è legato alla sosta – spiega l’assessora –. L’impegno è consegnare tutti i posti auto per metà giugno". In una parte del viale infatti è al momento impossibile parcheggiare in quanto occupata dal cantiere per realizzare la ciclabile. Alcuni parcheggi comunque si perderanno: "Prima erano perpendicolari, ora verranno messi in linea – prosegue Del Conte –. La preoccupazione però era perdere i posti auto anche lungo le aree di cantiere, invece saranno fruibili presto. E per quanto riguarda quelli persi, stiamo cercando di implementare le aree di sosta sui lidi".

Lido di Classe

Gli albergatori che si affacciano sul tratto di lungomare ora occupato dal cantiere in viale Caboto sono preoccupati. "Confermo che stiamo arrivando alla fine dei lavori in quel primo tratto – spiega Del Conte –. La prossima settimana gettano il sottofondo in calcestruzzo, poi realizzeranno la pavimentazione. Da metà mese sarà tutto pronto e il cantiere verrà smontato. Anche in piazza Vivaldi questa settimana ultimeremo il lavoro, si sta procedendo con le opere di giardinaggio e la piantumazione di nuovi alberi e poi ci siamo".

Lido di Savio

Qui l’intervento riguarda il primo tratto di viale Romagna. "Questa settimana completiamo i lavori e sarà tutto pronto – prosegue Del Conte –. Lunedì gettano l’asfalto albino, di colore chiaro. Abbiamo creato anche dei marciapiedi con calcestruzzo architettonico e ci stiamo occupando delle nuove piante".

Marina di Ravenna

È stato finanziato un intervento per migliorare l’illuminazione del parcheggio scambiatore. "Allo stesso modo arriverà una nuova pensilina per gli autobus – dice Del Conte – che sarà più grande, per non far aspettare le persone sotto al sole. In questo modo il servizio del navetto sarà più comodo".

Punta Marina

Il tema qui sono i parcheggi, come per molte località. "Abbiamo spostato quello temporaneo di via delle Americhe, ora si potrà sostare invece dietro all’area sportiva – conclude l’assessora –. L’ingresso però è lo stesso dell’anno scorso, in modo da rendere le cose più facili per gli utenti".

Sara Servadei