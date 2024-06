I cantieri non si fermano: un’estate di lavori

La città che cambia e si trasforma. Così oltre ai pannelli pubblicitari della campagna ‘Fare Faenza’ che raccontano i progetti di rigenerazione urbana, allo stesso modo un po’ ovunque per la città si trovano già i cantieri in fase di avvio o in via di prosecuzione di alcune delle numerose opere pubbliche pianificate. Cantieri che non saranno sospesi nel periodo estivo e che proseguiranno fino al completamento dei progetti.

In piazzale Battisti dove si trova la stazione ferroviaria sono in corso i lavori di riqualificazione iniziati un anno fa. E’ già visibile la rotonda di collegamento realizzata al posto dell’ex cancello carraio di via Scalo Merci, nonché una struttura grezza adiacente alla stazione che sarà destinata ad ospitare la velostazione. Sempre lì sarà inoltre realizzato il nuovo terminal degli autobus, che sarà spostato da viale delle Ceramiche, e nel piazzale antistante lo scalo merci è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio. L’opera procederà poi con la riasfaltatura dell’intero piazzale fino alla rotatoria dove sorge il "Cubo" in ceramica opera di Zauli. Un progetto, quello di riqualificazione dell’area della stazione faentina, da 2 milioni e 355mila euro, finanziati per 875mila euro dalla Regione attraverso il bando di rigenerazione urbana del 2018, e con 1 milione e 500mila euro di risorse comunali erogate tramite mutuo da Cassa Depositi e Prestiti. In zona Graziola invece è iniziato da qualche settimana il cantiere per la realizzazione della Cittadella dello Sport, progetto da 4 milioni di euro finanziato con oltre 3 milioni di risorse Pnrr. Il vecchio ingresso principale dove si trova il viale Atleti Azzurri d’Italia infatti è stato chiuso da un grande ponteggio e l’accesso al complesso sportivo è consentito solo dalla ‘zona arcieri’. Da lì sì arriva fino alla pista di atletica leggera che sarà l’ultima zona interessata dai lavori. Per il momento escavatori e gru sono al lavoro solamente nella zona ovest dove sorge il campo da baseball ma nel giro di qualche settimana il cantiere interesserà anche le altre zone dell’impianto visto che la conclusione è prevista per settembre 2025. Un capitolo a parte poi riguarda le asfaltature delle strade. Da lunedì incominceranno i lavori di asfaltatura in via Canal Grande. Un’opera a carico di Hera e che vedrà l’intervento dalla rotonda del Passatore al semaforo di via Costa. E dal 3 luglio riprenderanno i lavori di asfaltatura nelle strade del forese: via San Vincenzo, via Palazzone ed un tratto di via Fabbrerie in prossimità dell’intersezione con la Ravegnana. Un lotto da 1 milione e 250mila euro, identico per importi agli altri due lotti che riguarderanno la viabilità lato monte e centro urbano. A proposito dell’intervento lato monte si è già intervenuti in via Firenze e viale Marconi ma tra due settimane si procederà con l’asfaltatura della zona Orto Bertoni compreso il parcheggio del cimitero e la zona San Biagio. In aggiunta a metà luglio si procederà con le asfaltature in via Verdi, via Granarolo, via Almisano e via del Lupo, progetto da poco approvato in Giunta. Per quanto concerne il lotto del centro urbano la gara è stata aggiudicata, ma almeno in quel caso per l’inizio dei lavori bisognerà attendere la fine dell’estate.

Damiano Ventura