I ciclisti solidali salutati dal Papa

I ciclisti dell’associazione ’Pedalare per chi non può’ sono arrivati a Roma e sono stati salutati dal Papa.

L’idea di andare a Roma in bicicletta per fare beneficenza è stata portata a termine da un gruppo di sette ragazzi: Fabio Bacci, Mattia Tamburini, Fabrizio Donati, Andrea Forasassi, Mauro Montanari, Sabrina Gonelli e Flavia Stivari. Seppure sotto una copiosa pioggia, i ragazzi hanno assistito all’Angelus del Papa che li ha anche salutati. Un’impresa importante per raccogliere fondi che serviranno per aiutare i ragazzi disabili delle Cooperativa in Cammino onlus che è stata alluvionata nella sede di via Fratelli Rosselli a Faenza. Il ricavato della raccolta servirà all’acquisto di mobilio (tavoli, sedie, mobili, giochi, ecc.) per ripristinare i locali della sede e per fare tornare i ragazzi in luoghi a loro dedicati.

"Un viaggio in bici per aiutare i ragazzi disabili di ’In Cammino’, quattro tappe incredibili per cambio di meteo, dal diluvio universale al sole della Toscana e di nuovo pioggia a Roma – commenta Flavia Stivari, che faceva parte del gruppo –. Condividere questo bellissimo progetto con altre se anime meravigliose in una sincronia perfetta è stata pura magia. E vedere il sorriso di alcuni dei ragazzi che potranno usufruire della ’stanza delle emozioni’ è straordinario, io parlo tanto ai miei ragazzi atleti di emozioni e di come gestirle ma per quei ragazzi è tutto più complicato. Ogni momento rimane nel cuore, e soprattutto la gioia del saluto del Papa, il sigillo alla nostra Impresa. Donare anche solo un euro all’associazione può fare tanto. Grazie a chi vorrà farlo".

Gabriele Garavini