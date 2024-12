I libri bizzarri di Marco Bertarini

Oggi pomeriggio alle 16 Marco Bertarini (nella foto) sarà al punto di lettura ’Iqbal Masih’ di Roncalceci (via Sauro Babini 113) con lo spettacolo ’Libruncoli, strampalati scrigni di racconti’.

L’evento rientra nella rassegna ’Burattini alla Riscossa’, che torna nel periodo natalizio con appuntamenti fino al 30 dicembre.

Bertarini porterà in scena manufatti dalle forme bizzarre e oggetti di recupero riassemblati, che si trasformano in libri mai visti, come il libruncolo corda, il libruncolo extra-terrestre e il libruncolo col buco. Questi curiosi pezzi unici danno vita a un divertente incontro con l’oggetto-libro e con storie strampalate e originali.

L’ingresso è gratuito e gli spettacoli della rassegna sono adatti a tutti i bambini, a partire dai 3 anni di età.