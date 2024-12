I motori dell’azione con un workshop teatrale

L’Atc – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna (piazzale Marinai d’Italia, 18/19) apre nuovamente le porte a tutti gli appassionati e aspiranti professionisti con il workshop dell’attore Federico Antonello, in programma da venerdì a domenica. "L’obiettivo della nostra accademia di alta formazione è preparare gli allievi al mondo del lavoro – spiega Caldironi che ha appena ultimato le riprese del cortometraggio ’Oplà e si vola’ –. Durante l’intero anno accademico, sono previsti alcuni momenti di formazione aperti al pubblico di chi vuole avvicinarsi al mondo della recitazione o migliorare le proprie conoscenze. Il tutto facendosi guidare da qualificati docenti di grande esperienza che propongono originali metodi di insegnamento e nuovi punti di vista".

Il workshop è intitolato ’I motori dell’azione’ ed esplora in modo singolare il teatro di Anton Cechov. A condurlo è l’attore Federico Antonello, classe 1989, diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e fondatore della compagnia Fartagnan Teatro, in cui è creativo e attore di commedie distopiche messe in scena in molti teatri italiani.

Antonello spiega la scelta di dedicare il workshop al noto drammaturgo russo. "Cechov è un classico, è l’autore che ha espresso per la prima volta il naturalismo in modo chiaro. In particolare, utilizzerò il primo atto de “’l gabbiano’ dove ci sono due scene d’amore, con l’obiettivo di lasciare agli allievi degli utili strumenti per interpretare ogni testo con autenticità e intensità". Il worshop non sarà solo teoria ma anche pratica: "Darò gli strumenti utili per capire i personaggi e ciò che accade in scena. Così si va in profondità in maniera unica e si affrontano i provini al meglio".

Per informazioni e iscrizioni: info@accademiateatrocinema.it / 351 8524796.