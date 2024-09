I nostri gioielli. Visite guidate ai monumenti

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio. Il tema di quest’anno per la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa è “Patrimonio in cammino”, un invito a scoprire e riscoprire cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Nelle due giornate, i luoghi della cultura afferenti ai Musei nazionali di Ravenna organizzano incontri, aperture straordinarie ed eventi volti a far conoscere e a promuovere il patrimonio culturale ravennate.

Sabato 28 settembre il Museo nazionale di Ravenna, il Mausoleo di Teodorico e il Battistero degli Ariani apriranno anche alla sera, dalle 20 alle 23 (chiusura biglietteria alle 22.30) con ingresso al costo simbolico di 1€.

Le visite guidate a cura dei servizi educativi previste per sabato 28 sono complessivamente tre. La prima è al Museo Nazionale di Ravenna (Via San Vitale, 17): alle 20.45 Paola Novara e Ilaria Lugaresi presentano “Le orme dei pellegrini al Museo nazionale di Ravenna”. All’ introduzione incentrata su luoghi e i percorsi tra pellegrinaggio e devozione, seguirà una visita guidata, per scoprire significative testimonianze di devozione e pellegrinaggio custodite in varie sale del Museo.

Il Battistero degli Ariani (Piazzetta degli Ariani) sarà invece il teatro di un’altra visita, con inizio alle 21.30 e condotta da Nicola Leoni e Alice Bottega. Alle 20.15 e 21.15 previste due visite guidate alla scoperta del Mausoleo di Teodorico (Via delle Industrie, 14) condotte da Roberta Nanni.

Inoltre, alle 16 è prevista una visita guidata a più voci che, seguendo le vicende storiche della Loggetta Lombardesca, calerà il visitatore nella Ravenna del XV secolo, per accompagnarlo attraverso quattro secoli di vita della città e del suo territorio, dalla nascita del monastero di Porto, alla realizzazione del Museo d’Arte della Città di Ravenna. Ingresso e visita guidata € 6 a partecipante. Per info 0544 482477

Domenica 29 settembre al Mausoleo di Teodorico ci sarà la presentazione del fumetto “16 possibili usi del Mausoleo”, vincitore del Concorso del Ministero della Cultura “Fumetti nei Musei”: 16 quadri a fumetti che Giuseppe Palumbo ha concepito intorno al Mausoleo e al re Teodorico. Al bookshop saranno esposti i bozzetti e gli studi preparatori e alle 15 Palumbo presenterà il suo percorso creativo al pubblico. Alle 17 un’altra visita guidata al Mausoleo di Teodorico. Per info e prenotazioni contattare il numero 320-9539916 oppure inviare una mail a prenotazioni@ravennantica.org.