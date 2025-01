Ichthys, il simbolo del pesce e la forza evocativa . La mostra che risale alle origini della nostra civiltà

La mostra ’Ichthys tra mito e poesia’ dell’artista bulgara (ma dal 2005 residente a Ravenna) Kina Bogdanova (foto) sarà allestita nella Sala del Carmine di via Rustici a Massa Lombarda. L’inaugurazione avverrà sabato alle 18 e la mostra resterà visitabile gratuitamente fino al 15 febbraio.

La mostra ’Ichthys’ presenta tutta la forza evocativa e simbolica del pesce, creatura primordiale e senza tempo che trova nelle opere di Kina Bogdanova una particolare consacrazione. Per conferire autorevolezza ed eternare valore al simbolo prescelto in questa sua dimensione l’artista è risalita fino alle origini della nostra civiltà occidentale, ad una stagione paleocristiana in cui la figura del pesce equivaleva ad un codice segreto fra praticanti della stessa religione, in segno di rigenerazione e di empatia. Ichthys è infatti la traslitterazione in caratteri latini della parola che, in quanto radice dell’aggettivo ittico, in greco antico significa pesce mentre come acronimo classico si sviluppa in Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore.

La mostra sarà visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato 25 gennaio, giorno di San Paolo (patrono di Massa Lombarda), la mostra resterà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.