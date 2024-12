Il benvenuto di Omri al prefetto Ricciardi

Mercoledì scorso al ristorante Al Caminetto di Milano Marittima gli Insigniti del Comitato Provinciale di Ravenna della Fondazione Insigniti Omri (Ordine al Merito della Repubblica Italiana - www.fondazioneinsignitiomri.it ) hanno dato il benvenuto al nuovo prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, consegnandogli una bandiera italiana realizzata interamente in mosaico con tasselli in oro. L’opera, creata da una celebre mosaicista ravennate, celebra Ravenna come capitale mondiale del mosaico. Grazie alla lastra di ottone ondulata su cui è stata composta, la bandiera sembra sventolare al vento, trasmettendo un forte senso di vitalità e movimento. Un dono che rappresenta la perfetta fusione tra l’arte, la cultura e i valori simboleggiati dal tricolore.

A consegnare l’opera è stato il vicepresidente del Comitato provinciale di Ravenna e referente per il Comune di Ravenna della Fondazione Insigniti Omri, Pasquale Iacovella, che ha rivolto al prefetto Ricciardi un caloroso messaggio di buon lavoro. Infine, Iacovella, a nome degli oltre 60 Insigniti presenti, ha nnovato l’impegno della Fondazione a lavorare con dedizione al servizio del Paese e della comunità ravennate. Nel corso della serata, si è collegato anche il presidente della Fondazione, il prefetto Francesco Tagliente, che ha rivolto a Ricciardi le sue congratulazioni per la nomina. Ospite d’onore anche Stefano Tura, direttore della sede Rai dell’Emilia-Romagna, sensibile ai temi legati ai principi e ai valori costituzionali e al quale è stato consegnato il riconoscimento da Mario Baldassari, altra bandiera Italiana in mosaico "come segno tangibile della condivisione nonché divulgazione dei valori e simboli della Repubblica". Stefano Falcinelli, dell’ordine dei medici e appartenente alla Fondazione, ha ricordato il papà di Stefano Tura, prof. Sante, a tre anni dalla scomparsa, quale eccellenza della medicina.