Il Caffè Letterario di Lugo compie 20 anni: a marzo la festa

Il Caffè Letterario di Lugo compie 20 anni. Un traguardo prestigioso per la rassegna che, dopo la pausa natalizia, riprende gli appuntamenti a partire da domani, venerdì 10 gennaio. Alle 21, a presentare la sua ultima fatica letteraria sarà la lughese ed ex assessora Silvia Golfera, autrice del romanzo ’Ester’ dedicato alla storia di una sposa bambina rom di 13 anni. Il giorno successivo, sabato 11, alle ore 18, ci sarà l’inaugurazione della mostra ’Mira’ di Rocco Lombardi in cui il disegnatore esporrà le tavole originali del graphic novel omonimo di cui è autore e che ha la caratteristica di essere muto.

L’appuntamento di venerdì 17 gennaio è con Paolo Albani che presenterà il libro ’La lettura familiare in Italia’. Seguiranno gli incontri con la vincitrice del Premio Campiello 2024, Federica Manzon che parlerà della sua opera ’Alma’ eccezionalmente in orario pomeridiano a partire dalle 18 del 21 gennaio e con l’autrice Gaja Cenciarelli ed il libro ’A scuola non si muore’ in programma venerdì 24 gennaio alle 21.

Ad aprire il mese di febbraio sarà la serata conviviale-musicale dedicata alla memoria del giornalista e dj radiofonico Massimo Cotto, recentemente scomparso, che si terrà sabato 1 febbraio a partire dalle 20.30. Durante la cena ci saranno gli interventi musicali del duo Hernandez e Sanpedro e la presentazione del libro fotografico ’Picture of You’ realizzato da Cotto in collaborazione con Henry Ruggeri. Altri sei saranno gli appuntamenti previsti fino al termine del mese, il 5 febbraio con le ’Letture al buio’ organizzate dalla Biblioteca, gioco dedicato alla scoperta di titoli di film con in palio premi in libri, il 7 con la presentazione del libro ’Energia per l’astronave terra’ di Nicola Armaroli, il 12 con il volume ’Adriatico. Mare d’inverno’ e la sua curatrice, Cristiana Colli, il 21 con ’Chiudo la porta e urlo’ dedicato al poeta romagnolo Raffaello Baldini e scritto da Paolo Nori, il 22 con l’apertura della mostra ’Ricordi e tempesta’ con opere di Vanni Spazzoli ed il 26 con il libro ’Corpo, umano’, di Vittorio Lingiardi.

Gli ultimi 4 appuntamenti della rassegna sono attesi per marzo. Apre il 7 con ’Fra le righe’ di Silvia Pareschi, seguito, il 14, da ’Erodoto e le donne’ scritto dal lughese Matteo Zaccarini ed il 21 da ’Enrico e Giuliano’ di Francesco Selvi.

Concluderà il cartellone la grande festa che, domenica 30 marzo a partire dalle 18, servirà a celebrare i 20 anni della rassegna ed i 1000 incontri organizzati nel frattempo. Per quella data è attesa la pubblicazione del libro dedicato all’evento, la mostra delle immagini più significative dei vari appuntamenti, oltre alla presentazione – con possibilità di visita – di alcune nuove stanze letterarie realizzate all’interno dell’hotel Ala d’Oro.

Monia Savioli