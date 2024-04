Il calcio non è solo uno sport

Al teatro Socjale di Piangipane, andrà in scena oggi alle 21 lo spettacolo ‘La tribù del calcio’, tratto dal romanzo di Desmond Morris (Mondandori Electa), uno tra i primi trattati di sociologia calcistica. Adattamento teatrale di Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticato Giacinto che nel 2004, in occasione dei cento anni della Fifa, Pelè inserì nella lista dei 100 migliori giocatori di calcio del mondo. Sul palco lo stesso Facchetti e la Banda del Fuorigioco, con tromba, trombone e banjo. Lo spettacolo conclude il percorso intrapreso da Ravenna Teatro dal titolo Teatro e Sport. La tribù del calcio racconta lo sport più popolare del mondo spiegando come l’uomo si sia trasformato da cacciatore a calciatore. Mescolando teorie e aneddoti, emerge un ritratto più umano di quello che le cronache rimandano e destinato a durare nel tempo. Noti i personaggi di cui parla Facchetti, che cita, tra gli altri, Alcides Chiggia, Pelè, Denis Bergamini.

Spiega l’autore: "Con questo spettacolo ho cercato di mettere insieme tutti quelli che sono parte della tribù: chi lo gioca, chi lo racconta e chi lo vive dagli spalti". Biglietti: ravennateatro.com – tel. 333 7605760 – promozione@ravennateatro.com e al teatro Socjale un’ora prima dello spettacolo Posti limitati. Il biglietto costa 12 euro (ridotto 10 euro per under 30, abbonati a La Stagione dei Teatri, residenti a Piangipane). È possibile prenotare una porzione di cappelletti direttamente al bar del teatro stasera stessa.