Il Club 41 sostiene la Casa Famiglia S. Giovanni Bosco

Domenica il Club 41 di Faenza ha visitato la Casa Famiglia San Giovanni Bosco in via F.lli Rosselli 18, parte della Comunità Papa Giovanni XXIII, per offrire un contributo concreto alla ricostruzione delle strutture danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. Durante l’incontro, il Club ha consegnato un assegno di 1.500 euro, destinato ad acquistare una nuova postazione informatica, da mettere a disposizione agli ospiti della comunità. La Casa Famiglia San Giovanni Bosco accoglie persone con disabilità psichica. L’alluvione dello scorso anno ha causato gravi danni alla struttura, mettendo a dura prova le risorse della comunità.