Il Comitato per i 700 anni di Dante

Ecco la prima riunione del Comitato costituito nel gennaio del 1965 per l’organizzazione delle iniziative per il settimo centenario della nascita di Dante. In quella seduta fu approvato il bilancio delle iniziative che avrebbero avuto inizio in primavera per concludersi a settembre. Al centro, della foto, il segretario del Comitato, Giuseppe Cortesi (in piedi); alla sua sinistra l’assessore all’istruzione, Ennio Dirani, il professor Angelo Pescarini e il professor Giuseppe Bovini. Per l’occasione la città di Firenze chiese il trasferimento (negato) delle ossa di Dante anche solo per un giorno.

A cura di Carlo Raggi