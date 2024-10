Il flautista Banzola al Museo

’Folìa – anteprima del Festival Ossessioni 2025’. È titolato così il concerto conclusivo della Rassegna Ulysses - Esplorazioni sonore, che si terrà oggi alle 21 al museo Carlo Zauli di Faenza (via della Croce 6). Domenico Banzola, coi suoi flauti di varie dimensioni, sarà unico protagonista. Le musiche che il flautista interpreterà disegnano una sorta di itinerario iniziante con una danza contadina afro-portoghese, allegra e chiassosa, per poi passare a fantasie e umori dell’Empfindsamer Stil che si emancipa dall’estetica barocca e a sperimentazioni e contaminazioni del Novecento fino a una nuova Folìa. In dettaglio il programma: M. Marais (Les folies d’Espagne), G.F. Telemann (Fantasia in la minore), C.Ph.E. Bach (Sonata in la minore WQ 132), A. Samorì (Da un’immagine ...), E. Varèse (Density 21,5), A. Talmelli (Terra Incognita), R. Nachmanowicz (Invencao), R. Fortaleza (Exériencia), A. Piazzolla (Tango étude), H. Harrison (Variation on La Folìa).

Banzola, diplomatosi brillantemente in Flauto al conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro ha poi frequentato il corso di perfezionamento tenuto da Mario Ancillotti alla scuola di musica di Fiesole. Come primo flauto del Quartetto di Flauti ha vinto, nel 1984 e nel 1985, il primo premio al concorso Internazionale ‘Città di Stresa’. È docente di flauto presso la scuola comunale di musica ‘Sarti’ di Faenza.