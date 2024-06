Il fumetto in tutte le sue vesti. Il Mar ospita il Coconino Fest

Torna da domani a domenica al Mar la terza edizione del Coconino Fest festival del fumetto. Il programma: domani alle 15 Storie a quadretti. In Biblioteca Classense (Holden). Laboratorio di fumetto e visita guidata alla mostra Viaggio in Italia a cura di Pietro Scarnera. Dai 12 anni in su - ingresso gratuito su prenotazione a segreteriaclas@comune.ra.it; alle 18 al Chiostro inaugurazione del festival e della mostra Freedom al Mar, alla presenza delle autrici e degli autori e con Ilaria Bonaccorsi, Roberto Cantagalli, Fabio Sbaraglia, Alessio Trabacchini. Alle 19 nella Loggia ’Perpendicolare al sole’, Valentine Cuny-Le Callet dialoga con Ilaria Bonaccorsi e Gianluca Costantini; 21.30 al Chiostro ’L’eletto: tra noir e poesia’. Incontro con Antonio Pronostico, Fulvio Risuleo e Guido Catalano. A seguire: reading di Catalano con live drawing di Pronostico. Sabato alle 11 in Sala Martini Masterclass di Valentine Cuny-Le Callet, con Beatrice Pucci (Accademia di Belle Arti di Ravenna). Ingresso gratuito (prenotazioni: 0544/482477). Alle 17 - Loggia, ’Schnitzler a fumetti’. Incontro con gli autori Manuele Fior (La signorina Else), Alessandro Tota e Andrea Settimo (La novella dell’avventuriero); alle 18 sempre alla Loggia ’Compagna Cuculo’. Anke Feuchtenberger dialoga con Chiara Lagani. Alle 19 al Chiostro ’Ombre giapponesi’. Il maestro Usamaru Furuya incontra la community del manga, con Paolo La Marca e Livio Tallini. Alle 21.30 al Chiostro ’Come le strisce che lasciano gli aerei’. Vasco Brondi e Andrea Bruno dialogano con Giovanni Ferrara e Luca Valtorta e alle 23 nello stesso luogo ’L’avventuriero’, concerto disegnato con Andrea Settimo e il trio musicale SeQN Seas. Domenica alle 11 Masterclass di Anke Feuchtenberger, con Liliana Cupido (associazione Canicola). Ingresso gratuito, prenotazione 0544/482477. Gli appuntamenti alla Loggia iniziano alle 17 con Gatto Pernucci. Juta dialoga con Giada Arena (Lucy sulla cultura) e Ratigher. Alle 18 ’I moti celesti’. Michele Peroncini dialoga con Manuele Fior; alle 19 al Chiostro appuntamento con ’Futuro presente. Libri e fumetti sul mondo che verrà’: Fine (Giuseppe Civati, Marco Tiberi, Isabella Tiveron), Lagune (Piero Macola), Lo schermo bianco (Enrico Pinto). Dialogano con gli autori Ilaria Bonaccorsi e Fabio Sbaraglia. Alle 21.30 all’Hana-Bi, A Marina di Ravenna. Coconino Krazy Party con Johnny Mox in concerto + Live painting Usamaru Furuya e Juta + firmacopie degli ospiti del Coconino Fest.