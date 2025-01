Il libro dei due storici Ciampani e Rogari

Oggi alle 17.30, nella sala Spadolini della Biblioteca di Storia contemporanea Oriani di Ravenna (via Ricci 26), ci sarà la presentazione del volume di Andrea Ciampani e Sandro Rogari dal titolo ’Patria, rappresentanza politica e mutamento sociale, 1886-1887/1887-1903’ (Rubbettino 2024). Il libro, secondo volume di una storia dell’Italia contemporanea promossa dall’editore Rubbettino in occasione dei suoi cinquant’anni di vita, è incentrato sugli anni, cruciali per la costruzione della nuova nazione italiana, compresi tra la fine della terza guerra di indipendenza e la crisi di fine secolo, fino alle soglie dell’età giolittiana.

Gli autori, due dei maggiori storici italiani, ne discuteranno con i docenti dell’Università di Bologna Michele Marchi ed Elena Musiani.

Informazioni: 0544-214767 / informazioni@bibliotecaoriani.it.