Il ministro Valditara in visita al Polo Tecnico

Una visita non programmata, quella effettuata nella giornata di venerdì dal Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, al Polo tecnico professionale di Lugo. L’incontro, annunciato alla dirigenza scolastica solo 48 ore prima, ha permesso al Ministro di incontrare una piccola delegazione di studenti che hanno mostrato il funzionamento dei nuovi torni acquistati grazie alle risorse messe a disposizione da Pnrr e Ministero. Alla dimostrazione era legato anche lo scopo della visita pianificata per verificare come i soldi stanziati fossero stati effettivamente spesi. In questo caso, la cifra utilizzata per l’acquisto dei 25 torni collocati nei nuovi laboratori di meccanica è stata pari ad oltre mezzo milione di euro.

"I torni che erano collocati nei laboratori della sede distaccata di via Brunelli sono stati danneggiati in modo irrecuperabile dall’alluvione – spiega la dirigete del Polo Tecnico, Electra Stamboulis –. Grazie al finanziamento ottenuto tramite PNRR e fondi messi del Ministero, abbiamo acquistato dei nuovi macchinari di ultimissima generazione che sono stati collocati nei laboratori realizzati nell’ultimo ampliamento dell’istituto, prossimo alla chiusura". Da febbraio, i laboratori saranno pronti ad accogliere una buona parte degli studenti dell’Ipsia. In questo modo si avvierà il percorso di trasferimento definitivo dall’istituto dalla sede di via Brunelli al Polo Tecnico di via Lumagni. La scelta di acquistare macchinari di ultima generazione è stata accolta in modo molto positivo anche dalle aziende del territorio che in alcuni casi, dispongono di tecnologie meno avanzate al loro interno.

"Utilizzando questi sistemi i ragazzi sono in grado di lavorare fronteggiando ogni richiesta – continua la dirigente –. Ricevere tanta attenzione da parte del Ministero chi ha stupito in modo molto positivo. La nostra scuola sta affrontando già da tempo un percorso di rinnovamento importante sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista didattico. Quando abbiamo ottenuto i fondi abbiamo cercato di finalizzarli nel più breve tempo possibile attraverso l’acquisto dei torni. Non basta ricevere finanziamenti ma occorre anche sapere come spenderli. Questa modalità è stata particolarmente apprezzata dal Ministro che, durante la sua visita ha anche incontrato gli studenti della seconda classe del primo corso quadriennale partito nella nostra provincia". I laboratori attrezzati con i nuovi torni sono stati utilizzati anche per ospitare la commissione di esame per il concorso pubblico aperto ai docenti di tecnologia e meccanica. Un ulteriore conferma del livello raggiunto dall’Istituto che, complessivamente, ha ricevuto tramite PNRR, circa 1.168.000 euro spesi per ampliamenti, adeguamenti e interventi mirati.

Monia Savioli