Il mondo gira come la macina del mulino

è un detto che afferma: "E’ mónd l’è bël parché l’è tónd" (’Il mondo è bello perché è tondo’). I terrapiattisti però non sono d’accordo, come non lo era un vecchio romagnolo che diffidava dei sapienti: "I giudizius i dis ch’l’è tónd / e che prèla tutt’insém / cum ’na mésna da mulén" (’Le persone colte dicono che è tondo e che ruota tutto insieme, come una macina da mulino’). Olindo Guerrini aveva un’altra idea su com’è fatto il mondo: "Chi mâgna al j’ òs, chi mâgna la suzezza; chi ch’ lavora va a pè cun al schêrp róti, chi n’ fa gnìt va in carozza cun la pelliccia" (’Chi mangia le ossa, chi mangia la salsiccia; chi lavora va a piedi con le scarpe rotte, chi non fa niente va in carrozza con la pelliccia’).