Il prefetto De Rosa lascia Ravenna. In partenza per Catanzaro: "Ma questa città è indelebile"

Non c’è solo il sindaco in scadenza, Michele de Pascale, a salutare la città di Ravenna. Anche il prefetto Castrese De Rosa si appresta a ’traslocare’, in questo caso a a Catanzaro. E a lui esprime "sincera gratitudine" lo stesso primo cittadino. "La nostra città e tutta la Provincia in questi anni hanno potuto contare su una guida autorevole e un sicuro punto di riferimento a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine e a coordinamento delle strutture statali sul territorio", sottolinea Michele de Pascale. In un momento segnato da "sfide complesse", in primis le alluvioni, prosegue, "si è lavorato ogni giorno, fianco a fianco, mossi da un forte e leale spirito di collaborazione". Il prefetto De Rosa è stato "un interlocutore di altissima professionalità e competenza, attento e aperto al dialogo. Ha saputo tenere alti egregiamente quei valori di condivisione, confronto e supporto reciproco". De Pascale lo ringrazia "di cuore per lo straordinario impegno e dedizione che ha dedicato al nostro territorio, facendogli i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico". Il nuovo prefetto di Ravenna sarà Raffaele Ricciardi.

Ieri anche De Rosa ha commentato la notizia su Facebook, esprimendo parole di affetto per Ravenna: "Il Consiglio dei Ministri di ieri mi ha destinato a un nuovo incarico, Prefetto di Catanzaro. Appena conoscerò la decorrenza approfitterò di questi ultimi giorni per un doveroso saluto a tutte le rappresentanze istituzionali ed esponenziali di questa straordinaria Provincia di Ravenna. Due anni e 9 mesi in cui abbiamo cementato un rapporto che porterò indelebile dentro di me. Ne abbiamo affrontate tante, di questioni complesse e delicate. Su tutte le alluvioni, non solo quella del maggio 2023. Ravenna ha dimostrato una forza d’animo, una caparbietà, una capacità di fare Rete e Squadra che ha esaltato quello che ho sempre definito Il modello Ravenna. Ringrazio il Sindaco di Ravenna e neo eletto Presidente della Regione Michele de Pascale per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, anche a nome dell’intera amministrazione comunale. Ringrazio tutti i Sindaci, anche quelli che hanno concluso il loro mandato alle ultime elezioni, i partiti di maggioranza e opposizione, Associazioni di Categoria, Sindacati, enti pubblici, economici e del privato sociale, il Volontariato, la Comunità ecclesiale, i cittadini tutti, quelli a cui ho sempre stretto la mano perché è la vicinanza alle persone che rende le Istituzioni credibili ai loro occhi. Mi mancherete perché una comunità come quella ravennate rappresenta una realtà da cui si può solo prendere esempio. Vi porterò sempre nel mio cuore. Mi auguro di riuscire a salutarvi tutti, uno per uno".