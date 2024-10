Il progetto da un milione. Lavori in via Bevanella. Il cantiere in primavera

Un milione per sistemare la Bevanella, a Savio, rendendo la strada più sicura. I residenti della via, che dalla provinciale 51 si allunga in direzione mare fino ad arrivare alle spalle della Bassona a Lido di Classe lungo il corso del torrente Bevano, li attendevano da tempo a causa delle buche profonde createsi negli anni. Più volte si erano lamentati. Ieri la giunta comunale ha approvato un progetto di manutenzione che riguarda un tratto di quattro chilometri, quello lungo il quale si trovano le abitazioni: dall’incrocio con la provinciale 51 a quello con via Guarniera. La cifra è da capogiro: servirà infatti un milione di euro. A breve verranno avviate le procedure per la gara per affidare i lavori alla ditta. La partenza del cantiere è prevista per il 2025.

Ieri l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte ha annunciato la novità sul proprio profilo Facebook, aggiungendo che "in attesa dell’avvio dei lavori, per limitare le situazioni di potenziale pericolo per l’utenza, nei prossimi giorni verrà eseguito un intervento di fresatura delle deformazioni più accentuate e una livellazione del fondo stradale". Il vicesindaco Eugenio Fusignani sempre su Facebook, su ’Sei di Castiglione se’, ha aggiunto: "Tali opere di carattere provvisorio saranno utili per migliorare la situazione e garantire il superamento del periodo invernale in attesa dei lavori definitivi, già deliberati dalla giunta per un milione di euro e il cui inizio lavori è previsto entro la prossima primavera 2025".