Il ragazzi della 5A Geometri 50 anni dopo la maturità

Era l’estate dell’anno scolastico 1973/1974 quando noi studenti della 5A dell’istituto tecnico ’Nullo Baldini’ a indirizzo geometri (la sede autonoma del Morigia non esisteva ancora) affrontammo l’esame di maturità. Dopo cinquant’anni esatti, la voglia di essere di nuovo insieme e rievocare i momenti trascorsi nei cinque anni delle superiori ci ha riunito. Dei ventinove ragazzi e dell’unica ragazza, Roberta Baldassari, ci siamo ritrovati in ventiquattro per festeggiare il cinquantenario e l’amicizia collettiva che ancora ci lega, e anche per ricordare fatti, misfatti, professori, e chi purtroppo ci ha lasciato ma vive nei nostri cuori.

Paolo Casadio