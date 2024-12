Il sindaco ha umiliato il Pri che l’ha sorretto durante il suo mandato

Il 22 novembre ho partecipato alla presentazione del libro di Sauro Mattarelli ’I lumini del 9 febbraio’. Non sapevo di questa tradizione repubblicana nelle campagne delle Ville Unite, che vuole evocare la na- scita della Repubblica Romana del 9/2/1849, tentativo di creazione di uno Stato con idee democratiche (suffragio universale, abolizione della pena di morte, libertà ’di culto e rispetto e sostegno per la causa delle donne) nei terreni pontifici oppressi da Papa Pio IX.

Il lumino acceso era, ed è, ’L’idea’, tentativo di una democrazia che purtroppo si sta pian piano allontanando per lasciarci in balia di una disputa becera fra destra e sinistra, e anche fra gli stessi componenti di entrambe le formazioni. Ben altri ideali guidano la politica locale di questi tempi, dove vediamo partiti egemoni, rappresentati da un sin daco/governatore che,nonostante sia stato votato da un emiliano-romagnolo su quattro,si permette di umiliare i suoi stessi alleati che l’hanno sorretto per tutti gli anni del suo mandato.

Spero che le forti tradizioni e il grande consenso goduto in Romagna possano ritornare anche con possibili alleanze con forze centriste come di recente proposto con la lista Futura (più Europa, Psi , Azione), coinvolgendo i giovani e cercando nuove aggregazioni. I lumini dovrebbero risplendere tutte le sere, ricordandoci che "libertà è partecipazione".

Valeria Masacci

Sos parcheggi

A Lugo il vecchio sindaco

ha eliminato 50 posti auto

Leggo con piacere che il sindaco del Comune di Lugo sta cercando delle aree pubbliche da destinare a parcheggi data la situazione ormai impossibile che si è ceata nella città.

Vorrei tuttavia ricordare che la precedente Amministrazione comunale con a capo il Sindaco Ranalli in seguito alla ristrutturazione piazza Savonarola, costata moltissimo ai contribuenti, ha eliminato circa 50 posti auto. Questo parcheggio rappresentava uno spazio indispensabile per raggiungere a piedi negozi, uffici, banche ecc. e per mantenere vivo il centro della città.

Enrico Pronix