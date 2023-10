"Il tuo coraggio ci ispirerà sempre. Riposa in pace e Cieli Blu, Naomi"

Cieli Blu, Cieli Blu Naomi. Doverosamente in maiuscolo, in segno di rispetto. È questo il commovente messaggio che accompagna le condivisioni della notizia della morte dell’elicotterista faentina Naomi Maiolani, scomparsa venerdì a soli 28 anni, compiuti lo scorso 5 ottobre. L’elicottero della società Elitellina Srl che stava conducendo la giovane pilota, un Ecureuil B3, era decollato la mattina da Oristano in Sardegna, aveva fatto uno scalo tecnico all’Isola d’Elba ed era ripartito alla volta della destinazione finale, la base di Sondrio dove però non è mai arrivato. I rottami del velivolo sono stati ritrovati in una zona impervia tra la Toscana e la Liguria, nel territorio di Fontia in provincia di Massa. Mentre ora magistratura ed enti deputati stanno conducendo le opportune verifiche sul tragico avvenimento, in Romagna dove la pilota era nata e cresciuta, non si placa il dolore per una giovane vita che si è interrotta troppo presto. Ad addolorare di più chi la conosceva bene è il fatto che Naomi aveva cullato il sogno di solcare il cielo sin da adolescente, come tutti gli studenti che hanno frequentato l’istituto aeronautico ‘Francesco Baracca’ di Forlì, e che, condividendo quei cinque anni tra i banchi delle scuole superiori avevano instaurato un legame relazionale profondo. "Con rammarico vi informo che la nostra amica Naomi Maiolani, della sezione 5D 20132014 ci ha lasciato ieri in un tragico incidente in elicottero. Cieli Blu Naomi" ha scritto Davide sul gruppo facebook degli ex studenti dell’istituto aeronautico forlivese.

"Mi unisco al vostro dolore compagni della V D. Purtroppo queste cose sono sempre successe. Un prezzo enorme per una passione irrinunciabile" ha commentato Francesco, seguendo il ‘Cieli Blu’ di Emanuele. "Anche se non sei più tra noi, il tuo spirito e il tuo coraggio continueranno a ispirarci per sempre – scrive Jan sul proprio profilo, a corredo di una foto natalizia di molti anni fa in cui è presente anche Naomi –. Sei stata una compagna di scuola straordinaria, eri riuscita a realizzare il tuo sogno e proprio la tua passione di volare come pilota di elicottero ti ha portata via così giovane. La tua perdita è un duro colpo, ma i tuoi sogni e la tua memoria rimarranno sempre vivi nei nostri cuori. Riposa in pace e Cieli Blu". Altri ‘Cieli Blu’ per "Nao" sono stati riportati sui social della giovane da tanti colleghi e amici. Intanto gli ex compagni di classe, ancora sgomenti, hanno creato un gruppo di Whatsapp nel quale si stanno organizzando per partecipare ai funerali, che saranno fissati una volta che sarà dato il nulla osta dall’Autorità giudiziaria.

Damiano Ventura