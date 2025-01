Il veglione manfredo. Musica e brindisi ai piedi del palazzo del Podestà

Un capodanno rock, tra beneficenza e brindisi benauguranti. Così Faenza ha accolto l’avvento del nuovo anno, in piazza Martiri della Libertà, ai piedi del Palazzo del Podestà, in una location inusuale per il tradizionale veglione cittadino che fino allo scorso anno si era svolto sotto la Torre dell’Orologio. Al conto alla rovescia hanno partecipato in tanti, sia coloro che erano già presenti per assistere al concerto dei Mystic Dolls, sia chi ha raggiunto in extremis il palco per condividere in lieta compagnia lo scoccare della mezzanotte.

Ad accompagnare l’inizio del nuovo anno oltre alla band faentina erano presenti il sindaco Massimo Isola e l’organizzatore dell’evento Giordano Sangiorgi, patron del Mei. Tutti i presenti hanno festeggiato l’arrivo del 2025 con calici di spumante e panettone, mentre i fuochi d’artificio illuminavano il cielo sovrastante.

La festa era iniziata già dal pomeriggio nel segno della musica con la consegna, sempre in Piazza delle Erbe, dei Faenza Music Awards, i riconoscimenti ai giovani musicisti faentini che si sono distinti a livello nazionale. Tra i premiati: Kevin Cimatti e Riccardo Monti del complesso Santa Balera, ospite al Festival di Sanremo, e artisti come Emisurela, John Calzolari e Sara Ghinassi, che hanno conquistato il pubblico con le loro performance. C’è stato anche modo di ascoltare dal vivo Anna Sole Dalmonte, vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, ed i giovani rapper faentini JoJo e Lor Cein.

C’è stato anche spazio per la solidarietà con l’asta di opere ceramiche donate dalle botteghe Gatti, Morigi, Zauli, Vignoli e Boschi. Un’iniziativa grazie alla quale complessivamente sono stati raccolti 500 euro poi devoluti a favore della associazione ’La Piccola Betlemme’, un concreto gesto di solidarietà per iniziare il 2025 nel modo migliore.

La presenza del food truck di Casa Spadoni e l’apericena organizzato al Bar Moro hanno accompagnato i presenti fino all’inizio del concerto dei Mystic Dolls che hanno saputo allietare e coinvolgere il pubblico con la loro musica fino a mezzanotte quando ci si è lasciati alle spalle il vecchio anno, e nell’entusiasmo generale si è festeggiato un nuovo inizio in un clima spensierato. Le forze dell’ordine non hanno segnalato particolari problematiche di ordine pubblico,