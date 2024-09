In console c’è Marco Melandri. L’ex pilota stasera al BBK

Marco Melandri è noto al grande pubblico per i suoi successi sulle ruote: nel corso della sua carriera ha vinto un titolo mondiale nella classe 250, cinque gran premi in MotoGP e il titolo vicecampione del mondo nel 2005 e di pilota italiano con più gare vinte (ventidue) in Superbike. Accanto alla passione sportiva ha sempre coltivato da sempre la sua passione per la musica, e in questa estate 2024 si è esibito come dj in eventi importanti in tutta Italia, sia legato al mondo dello sport.

Non è solo una vita di sport, quella di Melandri, che stasera delizierà con la sua musica in uno dei locali più importanti della riviera riviera romagnola , il BBK di Punta Marina Terme. Per Melandri dunque è iniziata una seconda vita dopo i successi in pista, fatta di impegni nei locali di punta della riviera e di ritmi incandescenti, buoni per passare nel migliore dei modi questi ultimi fine settimana estivi.

Il BBK si trova sul Lungomare Cristoforo Colombo, a Punta Marina.