In partenza a Faenza il corso di Progettazione tecnologica avanzata

Sono in agenda questo giovedì e mercoledì 18 settembre, rispettivamente in presenza e online, gli open day per il primo corso di Progettazione tecnologica avanzata a cura del sistema emiliano-romagnolo degli Its Maker, in programma a Faenza per la prima volta nell’annata 2024-2025. Un’offerta formativa che, accanto al corso universitario in Chimica dei materiali, all’Isia, e all’Ifts attivo da alcuni anni, abbraccia ormai a 360° il mondo della ceramica di design e industriale. Il corso, che prenderà il via a ottobre, è aperto a venticinque studenti neodiplomati: gli insegnanti provengono soprattutto dalle fila del mondo industriale, affiancati da tutor d’aula. Il corso, di durata biennale, è gratuito, in quanto finanziato attraverso i fondi Pnrr: il titolo che verrà rilasciato al termine dei due anni di lezione avrà valore europeo, e i crediti acquisiti potranno essere utilizzati in ambito universitario qualora si decida poi di iscriversi a un corso. Quasi la metà della formazione si svolgerà in azienda – 800 ore su 2mila – presso alcune delle maggiori realtà del settore tecnologico. Il diploma rilasciato sarà di progettista cad-cam, disegnatore tecnico, programmatore di macchine cnc, e altri ruoli spendibili nel settore auto, motorport, materiali compositi, meccatronica. Per l’accesso ai corsi è prevista una prova di idoneità; prevista la possibilità di partecipare a tirocini all’estero, grazie ai fondi ErasmusPlus.

Filippo Donati