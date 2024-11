"Inadeguata per i lunghi viaggi"

Anche Giada Di Bari pensa serva migliorare alcune caratteristiche: "Penso sia un’ottima soluzione per consumi ed emissioni di anidride carbonica quindi a livello ecosostenibile ottima, ma ritengo ci siano da fare diverse migliorie perché è difficile percorrere lunghe distanze a meno che non si abbia un ibrido che penso sia la miglior via di mezzo. Non me ne intendo un gran che di macchine, attualmente uso quella dei miei genitori ma in futuro se ci fosse maggiore potenza e strade più innovative con infrastrutture più adatte sarei favorevole a comprare anche un’auto full-electric".