Inaugurato L’Angolo di San Valentino all’incrocio tra le vie Barbiani e Cavour Ad abbellirlo piante e mosaici

È stato inaugurato lo spazio creato dal Comitato Spasso in Ravenna in occasione della festa degli innamorati. L’Angolo di San Valentino si trova nelle vicinanze di Porta Adriana, all’incrocio fra via Barbiani e via Cavour. L’Angolo di San Valentino è stato allestito con piante e fiori fornite dai Vivai Landi, mentre al centro dell’arco di metallo con le panchine dove sostare fa bella mostra di sé un cuore in mosaico opera di Annafietta. Qui sarà possibile per tutti gli innamorati scattarsi liberamente foto e pubblicarle sui social con il tag #spassoinravenna e @spassoinravenna oppure inviarle via mail per la loro pubblicazione sui canali del Comitato.