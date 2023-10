Incidente nella notte a Bagnacavallo, una ragazza portata al Bufalini in elicottero

È di quattro feriti, tra cui una ragazza trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena, il bilancio dello scontro tra due auto verificatosi nella notte tra venerdì e ieri lungo la provinciale Naviglio, alle porte di Bagnacavallo. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Sant’Agata, è avvenuto intorno alle 2 e vede coinvolte una Volkswagen Gollf e una Citroen C3 suv. Al volante della prima vettura c’era un uomo che procedeva con direzione Faenza. Poco dopo essere uscito da Bagnacavallo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con la Citroen C3, su cui viaggiavano due coppie di giovani. Sul posto c’erano tre ambulanze, una pattuglia dei carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco di Lugo e l’elimedica, con cui una delle due ragazze sulla Citroen è stata portata a Cesena in condizioni di medio-alta gravità. Gli altri giovani sono stati portati in ambulanza a Faenza e Ravenna. Illeso il conducente della Golf.

lu.sca.