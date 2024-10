Incidente sulla circonvallazione, via la patente all’autista ubriaco

Un violento schianto sulla circonvallazione di Faenza con due veicoli coinvolti e quattro persone trasportate in ospedale. Si tratta dell’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in viale Elio Assirelli, al chilometro 62 della via Emilia a qualche centinaio di metri dal Ponte Rosso. Mancava la luce diurna a quell’ora e, poco prima, erano iniziate leggere precipitazioni. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina intervenuti per i rilievi, erano da poco passate le 18.30 quando un suv Bmw X3 di colore bianco condotto da un lughese di 46 anni che stava procedendo in direzione Forlì-Bologna, all’altezza del restringimento di carreggiata segnalato per i lavori in corso, ha invaso la corsia opposta dove in quel momento stava transitando una Fiat Punto di colore scuro. Quest’ultimo veicolo, che viaggiava da Bologna verso Forlì, era condotto da un 43enne residente a Faenza e trasportava altre tre persone. La collisione, parzialmente frontale, è stata piuttosto violenta, udita anche dai complessi residenziali circostanti. La Fiat Punto si è fermata oltre il punto di impatto perdendo parte dell’asse sinistro con tanto di ruota in mezzo alla carreggiata. La corsa della Bmw invece si è conclusa a qualche decina di metri sul new jersey laterale a sinistra della carreggiata del senso opposto di marcia. Immediatamente allertati, sul posto si sono precipitati gli equipaggi del 118 Romagna Soccorso in autoambulanza e la Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.

Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti della Fiat Punto, per i quali si è reso necessario il trasporto agli ospedali di Cesena e Faenza, tutti in codice di media gravità e nessuno fortunatamente in pericolo di vita. Illeso invece il 46enne alla guida della Bmw, il quale direttamente sul luogo dell’incidente è stato sottoposto alle analisi come da normativa. Il test alcolemico tuttavia ha rivelato uno stato di alterazione dovuto all’alcol pari a un milligrammo per litro, il doppio di quanto consentito per legge. Per questo motivo il conducente della Bmw è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

In seguito alla diffusione della notizia dell’incidente stradale si è riacceso anche il dibattito politico sull’installazione della barriera spartitraffico. "Doveva già essere in cantiere – criticano Alessio Grillini e Gabriele Padovani, consiglieri di minoranza –. Oggi c’è un’ipotesi di fattibilità, ma dovrà essere un nuovo studio di fattibilità a decretare la bontà o meno del progetto. Gli uffici del Ministero dei trasporti ci risulta che siano in grado, gratuitamente, di dare risposte sul da farsi della circonvallazione".