Incontro con l’architetto. Casavecchia

Riprendono dopo la pausa natalizia gli incontri pubblici organizzati al lunedì dal Lions Club Ravenna Host.

Domani sera, alle 19, nella Sala Ragazzini in Largo Firenze, è in programma un appuntamento con il professor Massimiliano Casavecchia, architetto ravennate, sul tema ’Ravenna città d’acque’, dal titolo del volume da lui curato. Casavecchia ha insegnato in diverse università. È stato direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, della Università di Bologna. Oggi svolge attività di ricerca.